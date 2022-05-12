Украинские силовики обстреляли Горловку
Донецк, 12 мая, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел донецкого города Горловка. Об этом 12 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Дарья Драй ИА REGNUM
Дома после артобстрела
Атака зафиксирована в 9:10 из населённого пункта Дылеевка. Украинские войска открыли огонь по городу Горловка. Всего выпущено три снаряда калибром 122 мм.
Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую.