Донецк, 12 мая, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел донецкого города Горловка. Об этом 12 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Дарья Драй ИА REGNUM Дома после артобстрела

Атака зафиксирована в 9:10 из населённого пункта Дылеевка. Украинские войска открыли огонь по городу Горловка. Всего выпущено три снаряда калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую.