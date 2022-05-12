Вашингтон, , 10:22 — REGNUM Американской общественности следует сопоставлять факты и не копировать откровенные фальшивки о том, что российские войска якобы могут применить химическое оружие на Украине. Об этом говорится в распространённом 11 мая комментарии посольства России в США.

Химзащита Defense.gov

Дипломаты отметили, что в местных СМИ появились публикации о возможном применении химического оружия в ходе военной спецоперации на Украине. Однако в Министерстве обороны РФ ранее предупредили о подготовке провокаций против российских военных.

«Считаем необходимым открыть глаза американской общественности, пребывающей в плену ложных новостей», — отметили в российской дипмиссии.

В посольстве добавили, что российских военных хотят обвинить в применении оружия массового уничтожения и провести расследование по «сирийскому сценарию». Организаторы намерены сфабриковать нужные доказательства и назначить «виновных».

Вероятность провокаций подтверждают запросы из Киева о поставках средств индивидуальной защиты кожи и органов дыхания от химикатов и биологических агентов. Также настораживают передачи Украине антидотов фосфорорганических отравляющих веществ.

В российской дипмиссии в Вашингтоне призвали тех, кто именует себя экспертами, «сопоставлять факты и извлекать из них элементарный смысл, а не копировать откровенные фальшивки».

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