Москва, 12 мая, 2022, 10:08 — ИА Регнум. В Московской области утвержден порядок предоставления грантов IT-компаниям для набора новых сотрудников, сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

(сс) Kevin Ku Сфера IT

Сумма гранта на одного сотрудника в зависимости от его зарплаты составит: 96 тыс. руб. в год при зарплате 120-150 тыс. руб.; 120 тыс. в год при зарплате 150-230 тыс. руб.; 180 тыс. в год при зарплате 230-300 тыс. руб.; 240 тыс. в год при зарплате 300-350 тыс. руб.

Гранты предоставляют на срок один год — если прирост от пяти-20 человек; два года — 20-100 человек; три года — 100-500 человек; пять лет — более 500 человек.

Чтобы получить грант, компании нужно принять на работу пять и более новых сотрудников с высшим образованием на полный рабочий день с зарплатой от 120 тыс. рублей в месяц. Важно, чтобы они не работали в Подмосковье последние два года.

Как сообщает ИА REGNUM, в настоящее время в Московской области в IT-сфере действует 12,7 тыс. организаций, в них работают 28 тыс. человек.

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