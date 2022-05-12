Брюссель, 12 мая, 2022, 10:08 — ИА Регнум. На фоне введенных странами Запада санкций в отношении России, высоких цен на энергоносители из-за этого и роста инфляции экономикам стран Европы остается надеяться на то, что в 2022 году ничего не помешает летнему туристическому сезону. Об этом 11 мая написало издание The Wall Street Journal.

Иван Шилов, ИА REGNUM Туризм

«У них есть надежда на то, что этим летом пандемия не помешает отдыху людей, что может подстегнуть экономику стран Южной Европы», — говорится в материале.

Также указывается, что Европа страдает в результате того, что Россия перестала покупать её продукцию, а Вашингтон ведет перераспределение трат для того, чтобы больше обеспечивать производящие энергетические ресурсы штаты.

Кроме того, автор статьи отмечает, что с учетом роста цен и того, что зарплаты людей не увеличиваются, их покупательная способность резко снизилась, в то время как цены на энергоресурсы увеличились почти на 40%.

При этом экономисты уточняют, что на фоне всего этого жители Европы предпочтут отказаться от долгосрочных покупок и отправиться на отдых, чего они не могли сделать в течение двух лет из-за пандемии COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что энергетический концерн Fortum из Финляндии принял решение покинуть российский рынок.