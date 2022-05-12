Париж, , 10:08 — REGNUM Европейское агентство по авиационной безопасности объявляет об отмене обязательного ношения маски на территории ЕС, сообщает Le Figaro.

Самолет PublicDomainPictures

«С понедельника, 16 мая, ношение маски больше не будет обязательным во всех видах общественного транспорта», — заявил министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

Вскоре после этого заявления Европейское агентство по авиационной безопасности объявило об отмене масочного режима в аэропортах и ​​на борту самолетов на всей территории ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения Франции Оливье Веран объявил о прекращении ношения масок в общественном транспорте.

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