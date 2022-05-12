Париж, 12 мая, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Европейское агентство по авиационной безопасности объявляет об отмене обязательного ношения маски на территории ЕС, сообщает Le Figaro.

PublicDomainPictures Самолет

«С понедельника, 16 мая, ношение маски больше не будет обязательным во всех видах общественного транспорта», — заявил министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

Вскоре после этого заявления Европейское агентство по авиационной безопасности объявило об отмене масочного режима в аэропортах и ​​на борту самолетов на всей территории ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения Франции Оливье Веран объявил о прекращении ношения масок в общественном транспорте.

Читайте также: Франция отменяет обязательное ношение масок в транспорте