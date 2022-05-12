В Омской области дети написали письма участникам спецоперации на Украине
Черлакский район, Омская область, 12 мая, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Юные получатели социальных услуг комплексного центра Черлакского района Омской области написали письма участникам спецоперации на Украине. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 мая в областном правительстве.
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Дети пишут письма российским военнослужащим
Дети дополнили свои послания, адресованные российским военнослужащим, рисунками и поздравлениями с Днём Победы. Они пожелали защитникам поскорее вернуться домой с победой.
Добавим, письма адресатам доставят машины с гуманитарным грузом. Черлакцы собрали для жителей Донбасса предметы первой необходимости: продукты питания, средства личной гигиены, детские товары.
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