Симферополь, , 10:07 — REGNUM Проведение референдума на территории Херсонской области о вхождении в Россию необходимо. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал крымский политик, экс-депутат Симферопольского горсовета Степан Кискин.

Херсон Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Я считаю, что это обращение к президенту РФ архиважно и очень своевременно. Народ должен понимать, что Россия вернулась к нему окончательно и бесповоротно, вселяя в него уверенность в завтрашнем дне. Также считаю проведение референдума на территории Херсонской области делом обязательным и справедливым», — считает политик.

Проведение референдума, уверен эксперт, сделает «пустыми и бесполезными все пересуды не только со стороны Украины, но и их западных партнеров».

«Воля народа всегда была верна, неоспорима и непоколебима, невзирая на все изощренные догмы и насильственные препятствия бандеровской власти, открывшей ему наконец-то вместо лица свой настоящий фашистский оскал», — подчеркнул собеседник агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Херсонской области заявили о намерении попросить президента России Владимира Путина включить регион в состав РФ.