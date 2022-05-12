Саратов, 12 мая, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Летальным исходом закончилось происшествие на железной дороге в Саратове. Грузовой поезд утром 12 мая сбил человека, сообщает служба спасения Саратовской области.

Грузовой поезд

Предварительно, информация об инциденте поступила в экстренные службы в 07:43 (местное время). Как передает «Взгляд-инфо», несчастный случай произошел около пятого Динамовского проезда. Спасатели по прибытии на место происшествия обнаружили тело 41-летнего мужчины, который от полученных травм скончался.

ИА REGNUM напоминает, в Башкирии вечером 11 апреля на 1574 км пикет 10 станции Чишмы грузовой поезд смертельно травмировал 45-летнюю женщину.

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