Вашингтон, 12 мая, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Решение американских властей отменить церемонию в память о встрече военных США и СССР на Эльбе в 1945 году оскорбительно. Об этом российский посол в США Анатолий Антонов заявил 11 мая в статье для журнала Newsweek.

Американцы и русские, встреча на Эльбе 25 апреля 1945 г. Забыли

Он напомнил, что в этом году российскому посольству не дали провести ежегодную церемонию возложения венков на Арлингтонском кладбище, посвящённую историческому событию. Ранее дипломат рассказал, что формально решение принимало Арлингтонское кладбище, но российской стороне чётко разъяснили, что-то была рекомендация Госдепартамента.

«Этот шаг оскорбителен не только для ветеранов России и США, сражавшихся против нацизма, но и всех, кто помнит великий подвиг», — заявил Антонов.

Мемориал «Дух Эльбы» на Арлингтонском национальном кладбище под Вашингтоном открыли в апреле 1995 года. Надпись на мемориале гласит, что он посвящён «боевому содружеству советских, американских и союзнических вооруженных сил» в годы Второй мировой войны.

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