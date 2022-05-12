Москва, 12 мая, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела Белгородской области. Об этом 12 мая сообщает пресс-служба СК РФ.

Пресс-служба СК РФ Александр Бастрыкин

В результате обстрела, совершённого украинскими военными, погиб один человек.

В ведомстве проинформировали, что председатель комитета Александр Бастрыкин поручил подчинённым зафиксировать и расследовать факт обстрела приграничной территории в Белгородской области.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские военные обстреляли населённый пункт Солоха в Белгородской области. В результате атак один человек погиб, есть пострадавшие. Разрушены домовладения, повреждены автомобили.