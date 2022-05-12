* Талибы — запрещённая в России организация

Пули-Хумри, Афганистан, 12 мая, 2022, 10:04 — ИА Регнум. В афганской провинции Баглан силы «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли в заложники женщин и детей в уезде Хост-ва-Ференг. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Tasnimnews.com Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Источники сообщили изданию, что 11 мая после полудня силы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) увезли десятки женщин и детей из местностей Сочи и Хаваш этого уезда. По словам источников, судьба этих заложников до сих пор неизвестна. Также неизвестно, куда именно их увезли.

Собеседники добавляют, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) создали блокпост в долине Чархофалак, ещё один в долине Мальм и два на трассе Хушдара. Также радикалы устроили опорный пункт в доме Барьялая Сангина, одного из командиров Фронта сопротивления.

По имеющимся данным, последние несколько дней в провинциях Баглан, Панджшер и Тахар шли ожесточённые бои между Фронтом сопротивления и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в ходе и после которых радикалы избивали, преследовали и убивали местных жителей.