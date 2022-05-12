Оренбург, , 10:04 — REGNUM В Оренбурге открыт Елизаветинский спуск к реке Урал. Об этом сообщили 12 мая в пресс-службе городской администрации.

Обновлённый Елизаветинский спуск пресс-служба администрации Оренбурга

На объекте обновили ступени, борта, обустроили водосточный желоб для сбора и отвода дождевой воды и защиты объекта от избытка влаги. Для усиления конструкций использовали монолитные армированные конструкции. Вдоль спуска установлено освещение.

Стоит отметить, Елизаветинский спуск закрыли на капитальный ремонт весной 2021 года. Планировалось, что работы завершат к 1 сентября 2021 года. Однако финал неоднократно переносили.

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