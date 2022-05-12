Москва, 12 мая, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Даже если Германия найдет новые источники энергии вместо российских, роста инфляции в ФРГ это не остановит. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 мая заявил научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв. Так он прокомментировал данные о том, что инфляция в Германии ускорилась до 7,4%.

Petra B. Fritz Германия

«Инфляция растет из-за роста цен на бензин — все товары перевозятся автотранспортом. Однако таким же объективным фактором влияния являются и инфляционные ожидания. Они, а точнее, даже их результат — перестраховочные решения — подстегивают инфляцию, — сказал Журавлев. — Кроме того, обычные люди покупают товары, чтобы защититься от непредсказуемой ситуации. Всё это разгоняет цены. Скорее всего, в результате этих факторов в ближайшее время инфляция, думаю, дойдёт до 15%. Даже учитывая, что ФРГ найдёт новые источники энергии, они будут дороже, и инфляция вырастет».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, чем для германских потребителей могут закончиться энергетические маневры Берлина.