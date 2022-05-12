Москва, , 10:03 — REGNUM Российские торговые сети действительно начали снижать цены на компьютеры и комплектующие, но долго это не продлится, и уже во второй половине 2022 года цены снова пойдут вверх. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 мая заявил владелец магазинов техники, член комитета торговли Казанского отделения «Партии роста» Олег Туманов, комментируя соответствующую новость.

Планшет (сс) niekverlaan

«Подешевели смартфоны и планшеты, техника умного дома до уровня февраля 2022 года. Связано это с падением потребительского спроса и желанием ретейлеров его поддержать, завлекая всевозможными акциями и снижением цен, — сказал Туманов. — Дело в том, что за всплеском продаж, который наблюдался в конце февраля — начале апреля, связанным с желанием купить технику по старым ценам, последовал серьёзный спад, который наблюдается по сей день. Один из способов его преодоления — снижение цен».

Однако, как полагает Туманов, этот процесс может закончиться уже в ближайшее время — товарные запасы потихоньку иссякают, многие производители перестали отгружать свою продукцию под угрозой санкций, а параллельный импорт требует больших временных и финансовых затрат из-за увеличенного логистического плеча.

«На мой взгляд, во второй половине года следует ждать удорожания техники на 20-30%. Свой вклад в это внесёт и инфляция. Всплеска спроса при этом ждать не стоит — существенно подорожавшая техника заставит потребителей увеличить временной интервал между модернизациями своих компьютеров», — подытожил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии компьютеры-моноблоки подорожали на 47,4%, мониторы — на 35,2%, смартфоны — на 27,5%.

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