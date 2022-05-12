Ижевск, 12 мая, 2022, 10:00 — ИА Регнум. В рамках Всероссийской акции «Поезд помощи» из Удмуртии для жителей Донецкой и Луганской народных республик направили очередную партию гуманитарной помощи. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Пресс-служба МЧС по Костромской области Груз с гуманитарной помощью

В составе груза — 60 кубометров пиломатериалов, которые пойдут на восстановление жилья и инфраструктуры на Донбассе. С инициативой сбора такой помощи выступили активисты «Общероссийского народного фронта» и сотрудники ОАО «РЖД». Сформировать груз помогли крупные промышленные предприятия республики — «Удмуртлес», «Продпромснаб», «Техснаб» и «Лака-лес».

До настоящего момента Удмуртия уже направила в ДНР и ЛНР более 180 тонн гуманитарных грузов — стройматериалы и продукты питания.

ИА REGNUM напоминает, 12 апреля на железнодорожном вокзале Ижевска встретили группу эвакуированных жителей Донбасса. Всего данным составом в республику прибыли 450 человек.

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