12 мая 2022 | Время чтения 17 мин

Владимир Марочкин, , 12:59 — REGNUM С начала 1990-х Инна — желанная гостья на различных мировых музыкальных форумах. Она выступала на многих престижных рок- и джаз-фестивалях. Пластинки ее группы становились победителями в чартах различных стран, ее выступления постоянно называли лучшими.

Инна Желанная Henrikdv

В чем причина такой популярности?

Я думаю, что Инна и ее сотоварищи ближе всех подошли к разгадке фольклора.

Принято считать, что фольклор — это слезливые песенки. Но на самом деле фольклор — это драйв и азарт. В одной из программ Сергея Старостина показанных по федеральному телевидению, я видел, как стоят три бабушки с кугиклами (это такие дудочки из тростника) и натурально играют джаз. В том самом смысле, в котором сейчас играют джаз на современных инструментах. Ты входишь в ритм, в бит, во всю эту «крутилку» — и это тебя полностью захватывает, Причем у каждой бабушки — свой ритм. Все математически идеально выверено. Можно смело говорить, что джаз на Руси играли много веков назад. Просто фольклор у нас всегда собирали и коллекционировали адепты классики, а не рока или джаза. Рок и джаз они не признавали, а потому пытались убеждать нас, что фольклор исполнялся по канонам классической музыки. Это не совсем верно. Недавно я услышал музыку, воссозданную по записи, найденной на стене гробницы Хеопса. Это — как бы старинная египетская музыка, которая игралась при фараонах. Услышанный мною вариант был исполнен симфоническим оркестром и слушался довольно плоско. Но вот если бы эту музыку записала хард-рок-группа с бас-гитарой, то звучание было бы совсем иным, более мощным

Кугиклы «Всемирная иллюстрация», 1871, №16

Фольклор напоминает записи на бересте, в которых слова пишутся без гласных, и никто не знает точно, как на самом деле звучало то или иное слово. Так и в фольклоре: на самом деле никто толком не знает, как звучала фольклорная музыка, но, на мой взгляд, Инна в своем творчестве ближе всех подошла к ее разгадке.

Впервые я услышал Инну Желанную в 1986 году в Зеленограде. Она выступала со своей первой группой «М-депо», которая исполняла песни в стиле рэггей. Я был удивлен и восхищен, потому что такого красивого голоса я никогда не слышал. Тогда уже начала работу Московская рок-лаборатория, и я попытался вытащить Инну на столичную сцену, прекрасно понимая, что ее чудесный голос нужно дать услышать всему народу. Я считал тогда и считаю теперь, что красивая музыка делает людей добрее и радостнее.

Но зеленоградцы отнюдь не хотели отдавать в Москву свою гордость и радость. Чтобы привезти Инну на прослушивание в рок-лабораторию, пришлось организовывать целую спецоперацию, которая получилась во многом благодаря продюсеру Алексею Коблову, который буквально ночевал под дверью квартиры Инны.

Как я и ожидал, выступление Инны на сцене рок-лаборатории очаровало и восхитило всех, басист Дмитрий Шумилов и барабанщик Михаил Митин, работавшие в «Вежливом отказе», даже отыграли с ней пару концертов и записали несколько треков. Но кульминация ее творчества наступила, когда в 1988 году Инна познакомилась со звукорежиссером из Московского Дворца молодежи Игорем Замараевым, а тот свел певицу с группой «Альянс».

Лидер «Альянса» Игорь Журавлев тогда искал новый звук, пытался объединить русский фолк с ритмами рока. Той же дорожкой шла и наша героиня.

— Однажды мы приходим в студию к Игорю Замараеву, — вспоминает Журавлев, — и он ставит нам записи Желанной, мы слушаем — и просто… падаем! Тут приезжает сама Инна Желанная. Мы знакомимся, говорим, что песни нам очень понравились и мы готовы заняться аранжировками. Вот так все сложилось. Видимо, что-то на Небесах произошло.

Инна Желанная и музыканты «Альянса» начали работать над пластинкой «Сделано в белом». Вместе с ними в записи участвовали фольклористы-духовики Сергей Старостин и Сергей Клевенский, бас-гитарист Сергей «Гребстель» Калачёв, гитарист Константин «Костелло» Баранов, перкуссионист Владимир «Мисс» Миссаржевский, клавишник Константин Гаврилов, барабанщик Юрий «Хэн» Кистенев.

Инна вспоминает:

— Звукорежиссер Игорь Замараев окунул меня в профессиональную сферу. Музыканты «Альянса» были профессионалами настолько высокого класса, что я буквально смотрела им в рот и офигевала от всего, что вдруг начало происходить. Эта замараевская студия во Дворце молодежи для меня тогда была как подарок с Небес.

А почему альбом так долго делался? Ведь вы работали над ним почти два года…

— А мы не торопились. Причем там же, в МДМ у нас была репетиционная база. Мы делали новые песни, репетировали, а потом заруливали в студию, чтобы их записать. Все шло как-то ни шатко ни валко, спокойно, никто никуда не спешил. И это правильно. Только так и должно быть. Как можно наспех что-то творить?!

Инна Желанная Личный архив Владимира Марочкина

В альбоме записаны четыре твоих песни — «Только с тобой», «Дальше, дальше», «До самого неба», «Сестра моя ночь». У этих песен есть какая-нибудь история? Как они появились?

— Взяли — и написались. Песни вообще должны писаться сами. Слышала такую байку: однажды Мандельштам пришел в гости к Пастернаку и спрашивает: «А где у тебя стол?»

«А зачем мне стол?» — удивился Пастернак.

«Ну как же! Стихи писать!» — ответил Мандельштам.

Одному нужен стол, чтобы на нем все аккуратно разложить и начать стихи писать. Другой идет по улице — и вдруг его как шарахнуло! Он ищет, куда зайти! Да хоть в «Шоколадницу». Берет салфетку и начинает торопливо на ней записывать, чтобы не забыть.

Так было и у меня. Эти песни как-то сами ко мне пришли…

В итоге у Инны и «Альянса» получился великолепный альбом «Сделано в белом», в 1992 году он вышел на виниле. Это была одна из тех пластинок, которые полностью меняют менталитет как слушателей, так и музыкантов, открывая путь, который ранее казался невозможным. Альбом «Сделано в белом» отправил всех, кто к нему прикоснулся, в большое этническое путешествие, получившее название world music.

В 1993 году одна популярная французская радиостанция назвала пластинку «Сделано в белом» «лучшим рок-альбомом Восточной Европы». «Альянс» к тому времени уже год как не существовал, но Игорь Журавлев собрал состав, чтобы съездить в Париж на Гала-концерт призёров. Концерт проходил в самом центре столицы Франции, в знаменитом зале «Ла Сигаль» (La Cigale). Это очень серьезный зал, где выступали многие рок-звезды. Он был битком. Как рассказывали очевидцы, «Альянс» выступил очень хорошо.

Спустя год Желанная решила начать сольную карьеру. Она собрала коллектив, в который вошли Сергей «Гребстель» Калачев (бас), Сергей Старостин (фольклорные духовые инструменты), Сергей Клевенский (саксофон), Игорь Джавад-заде (ударные)

Инна Желанная Личный архив Владимира Марочкина

Однажды, когда мы с Инной Желанной сидели в кафе на Савеловской и за чашкой разговаривали о ее творческой биографии, я поинтересовался, как она решилась собрать свою собственную группу. Я считал, что на это повлиял Гран-при, полученный во Франции в 1993 году за пластинку «Сделано в Белом». Певицу очень хотели видеть в Европе, а группа «Альянс» к тому моменту распалась.

— Нет, группу я собрала не сразу и вовсе не по причине Гран-при, — ответила Инна. — В 1994 году известный пианист и аранжировщик Андрей Миансаров предложил мне записать мои песни. Я с радостью согласилась. Мы одну песню записали, другую, третью — постепенно набрался целый альбом. Чуть позже к делу подтянулся продюсер Юрий Рипях, появилась необходимость переложить всю аранжировку на живые инструменты, и в итоге в студии Ленкома родился альбом «Водоросль». С совершенно странным и непредсказуемым подбором музыкантов и инструментов, большая часть которых там вообще были не нужны. Мы приперли даже арфу! А в студию Ленкома ведет узкая лестница, по которой мы эту арфу еле протащили. Сейчас я сама себя спрашиваю: зачем нужная арфа в русской народной музыке?! А тогда казалось, что это будет круто! Это называется максимализм. Хочется всего и сразу, и много. Когда у меня уже был готовый альбом, я позвала тех, кого знала, с кем все было уже понятно, проверено и надежно. Так мы начали играть «Водоросль» на концертах.

Альбом «Водоросль» вышел в свет в 1995 году. Сильный, словно парящий в небе, вокал Инны, шестиструнная безладовая, будто разговаривающая человеческим голосом бас-гитара Гребстеля, могучий языческий драйв барабанов, сказочные рожки и свирели Сергея Старостина — все это возвращало слушателей к корням, оживляло память крови. Недаром песня «Только с тобой» была включена в американский сборник мировой музыки One World, который продюсировал сам Питер Гебриел. В этом сборнике также были представлены такие музыканты, как Gypsy Kings, Johnny Сlegg, Youssou’N’Dour, Angelique Kidjo и другие

Питер Гэбриэл Aiksu

В поддержку выхода альбома группа Инны выступает в США, на фестивале One World в Вашингтоне, а также в Нью-Йорке и южных штатах Восточного побережья США. Кульминацией американского тура становится выступление в Атланте на открытии Олимпийских игр.

— Культурная программа была разбросана по всей Олимпийской деревне, — вспоминает Инна, — везде стояли сцены, и ты играешь на большой поляне, по которой временами проходят спортсмены. Многие останавливались и слушали какое-то время. Потом одни из них начали кричать: «Наши! Наши!» Я подумала: «О! Русские пошли!» Это было прикольно.

В 1997 году группа едет в Голландию записывать свой первый альбом The Farlander.

Слова «farlander» нет ни в одном языке мира. Оно было придумано специально для тех, кому трудно произнести фамилию Желанной. Для иностранцев — вот что подразумевает сконструированное Инной слово.

Как тебе такое красивое название в голову пришло?

— Само как-то придумалось, сложилось из двух слов: far и land. Писался альбом в Голландии, выпущен был в Германии, потом в Америке, а песни русские и в основном народные. Вот такой «иноземный» он и получился.

По результатам ежемесячного опроса европейских радиостанций, проводимого Европейским вещательным союзом — European Broadcasting Union, альбом «Иноземец» попал в список лучших релизов в стиле world music 1998 года — World Music Charts Europe.

В конце года Инна Желанная успешно выступила на крупнейшем мировом форуме этнической музыки Worldwide Music Expo (WOMEX) в Стокгольме, после чего получила множество приглашений из различных стран.

В 90-х годах певица и ее группа объехали почти полмира. Кругосветный вояж начался концертами на фестивале «Джаз над Одрой» в польском городе Вроцлаве. Затем последовал двухнедельный тур по городам США, посвященный раскрутке нового компакта Farlander. Инне рукоплескали Нью-Йорк и Вашингтон, Бостон и Филадельфия, Лос-Анджелес и Сан-Диего, Сан-Франциско и Санта-Крус. Инна пела на фестивале «Джаз-Балтика» в Гамбурге, на Кельнском фестивале, приуроченном к встрече «Большой восьмерки», на «Фестиваль Мундиаль» в голландском Тилбурге, на «Фолк-Фиесте» в Польше, знаменитом «Сфинкс» в Бельгии. Затем группа дала двадцать концертов на площадках знаменитого Эдинбургского фестиваля в Шотландии. И закончился этот вояж концертами на фестивале в польском Сопоте.

О группе были сняты телепередачи и документальные фильмы, ее концерты транслировали известные европейские радио- и телекомпании — BBC (Великобритания), ZDF, NDR, WDR, Radio Bremen (Германия), Radio FranceInternational (Франция), Radio Netherlands (Нидерланды), Польское и Чешское телевидение. Восторженные статьи и рецензии печатали такие издания, как Rolling Stone, Los Angeles Times, San Francisco Chronicle, Village Voice (США), Scotsman, Herald (Великобритания), Frankfurter Rundschau, Frankfurter Algemeine Zeitung (Германия), не говоря уже о множестве музыкальных журналов многих стран мира. О музыке Farlanders с уважением отзывались такие люди, как Питер Гэбриэл, Роберт Фрипп, Ян Андерсон, Джо Бойд (один из первых продюсеров Pink Floyd и авторитетнейший продюсер этнической музыки)

Джо Бойд Jellevc

Выступление группы в Вуппертале (Германия) в октябре этого года было включено немецким музыкальным журналом FolkWorld в десятку лучших концертов 1999 года, причем на его страницах оценивались концерты во всем мире, а не только в Германии.

Это было похоже на то, о чем ты мечтала? Вообще, о чем ты мечтала в 90-х?

— Ни о чем. Я прагматик. Никаких мечт. Захотел — иди и сделай.

Да, ты сделала это.

Весной 1999 года она приняла участие в культурной программе европейского экономического совещания в Давосе, Швейцария. На ее выступлении присутствовал Е. М. Примаков, в то время — председатель правительства Российской Федерации.

— Это было страшно! Мы выступаем, как вдруг к сцене подходит мужчина в пиджаке и манит меня: наклонись, мол, чего скажу. Я со сцены наклоняюсь, и он шепчет: «Евгений Максимович просит «Катюшу». Давайте, ребятки, «Катюшу»!»

Я была в недоумении. Мы рок играем! Какая «Катюша»?!

Спрашиваю: «Простите, кто такой Евгений Максимович?»

Тут уже опешил мужик и гневно зашипел: «Что?! Это же Примаков!»

Я встрепенулась: «А, Примаков?! Ну, конечно! Ну, так бы и сказали! Конечно, споем для Евгения Максимыча!

Евгений Примаков (сс) Dima276

Я поворачиваюсь к своим: «Ребята, катастрофа! Что делать-то будем?» Это действительно была катастрофа, потому что никогда в жизни никто из нас не пел и не играл «Катюшу». Да я и слов-то не помню! Меня охватила такая паника, словно, если не спеть, нас прямо тут и расстреляют…

Ситуацию спас Старостин. Сергей Николаевич — фантастический человек, он может все. Он может выйти с джазовым ансамблем, может с рок-музыкантами, с народниками, с классиками, да даже с рэперами, черт побери! Он — звезда: вышел — и запел. И началось такое, что не передать словами. Сначала затянул Старостин на своем кларнете, и вдруг тарелки — «Пыщь!» — подхватили, и басист включился. И мы со Старостиным затянули: «Расцветали яблони и груши…» И слова как-то сами вспомнились.

Тут к сцене потянулась и вся шатия-братия в пиджаках, встали рядом, поют. Допели, поворачиваются: «Давай еще!» Второй раз исполнили «Катюшу», а когда уже третий раз они попросили спеть — отказались: «Извините! Все!» Это был ужас!

А потом вы пообщались с Примаковым?

— Нет, конечно.

В 2000 году выходит первый концертный альбом Инны — Moments, записанный во время выступления в клубе Moments в Бремене осенью 1999 года. Этот же диск с несколько иным набором песен был одновременно издан в Германии компанией JARO.

В 2001 году JARO переиздаёт альбом, записанный в начале 90-х годов группой «Альянс» совместно с норвежской певицей Mari Boine. В версии JARO диск называется Winter In Moscow (Mari Boine, Inna Zhelannaya, Sergey Starostin).

В 2002 году выходит акустический диск «Танцы теней» (Инна Желанная — Сергей Калачев), состоящий из песен Калачева на стихи Инны.

В конце 2003 года записан новый студийный альбом группы — «Вымыслы», полностью составленный из обработок русского фольклора. Альбом выпущен компанией GreenWave в январе 2004 года.

Почему альбом называется «Вымыслы»? Это же народные песни! Что ты здесь придумала?

— Это — безусловно, народные песни. Никакого моего авторства в них нет. За исключением каких-то вольностей, которые я себе иногда позволяю. Я могу поменять мелодию. Если мне что-то кажется слишком простеньким, я могу усложнить. Или дописать/переписать текст, или выбросить то, что, на мой взгляд, является лишним. А «Вымыслы» — так называется одна из песен:

А дальше этого были вымыслы

Были вымыслы да и Марьины…

А вымышляла она, сидя в тереме, под окошечком…

А аранжировки в «Вымыслах» кто делал?

— Журавлев, Гребстель и Жарко. Старостин также в этом участвовал.

Ты даешь какое-то направление, идею для аранжировок?

— Знаешь, чем велики эти музыканты? Им не надо никаких направлений, толчков, не надо ничего объяснять. Кроме того, долгие годы совместной работы вырабатывают какие-то идеи, вокруг которых ты существуешь. И эта музыкальная идея — общая. Мы ее даже и не проговаривали никогда словами, она существует на уровне интуиции.

«Вымыслы» стал последним альбомом Фарландерсов. По словам Желанной, за прошедшие 10 лет группа выработала свой ресурс и начинала топтаться на месте, нужны были либо новые люди, либо новое всё, выстраданное с нуля. Инна выбирает второй вариант и распускает группу.

Летом 2005 года была завершена работа над совместным альбомом ЖЕЛАННАЯ/МALERИЯ 77RUS. Альбом состоит целиком из русских песен Тверской области, оригинальный материал предоставлен Сергеем Старостиным из его собственных архивов.

Осенью 2006 года Инна Желанная начинает поиск музыкантов для новой группы, и уже в феврале 2007-го состоялась презентация нового музыкального проекта.

Инна Желанная по-прежнему работает с аутентичным народным материалом, но музыка группы уже не поддаётся привычным жанровым определениям — в ней сочетаются элементы прогрессивного рока, джаза, транса, электроники, психоделики.

«Зима» — стал первым альбомом новой группы. Это — концерт группы Инны Желанной, снятый и записанный во МХАТе им. Горького 3 июня 2007 года.

В ноябре 2009 года выходит сольный альбом Желанной «Кокон» с участием Трея Ганна (ex-King Crimson). Через год «Кокон» был переиздан по лицензии в США на лейбле 7DMedia

Трей Ганн Mika Hiironniemi

Далее группа долго ничего не пишет, только концертирует, гастролирует и набирает в работу всё новый и новый материал, регулярно обновляя концертную программу. И наконец в октябре 2014 года выходит сразу двойной альбом «Изворот», получивший восхищенные отзывы у музыкальных критиков и коллег-музыкантов.

Как музыкальный критик я бы сказал, что твои эксперименты в альбомах «Изворот» и «Вымыслы» — это и есть реальная правда жизни. Потому что та мощнейшая ритм-секция, которая у тебя играет, показывает, что в древние времена фольклор звучал именно так. Но я хотел бы спросить: как ты осуществляешь отбор песен для альбомов? Почему берешь те вещи, например, а не эти?

— Я беру песни, когда сразу западает какой-нибудь необычный лад или необычная ритмика, как, например, в «7/5». Ее Старостин нашел в Смоленске.

И это — настоящая народная песня? Не изыски композиторов-авангардистов?

— Да. Народная трансуха…

По сложившейся у Желанной традиции лучшим альбомом закрылась и эта страница её музыкальной истории.

В мае 2017 года Инна Желанная совместно с тремя вокалистками-народницами Маргаритой Кожеуровой, Алисой Романовой, Алёной Лифшиц и Сергеем «Гребстелем» Калачевым, выполняющим на этот раз роль аранжировщика и барабанщика, представила публике арт-проект «ВИЛЫ».

«Вилы — мифологические персонажи в верованиях южных славян. Это стройные очаровательные девушки с длинными до земли распущенными волосами и большими крыльями. Они любят музыку, прекрасно поют и водят хороводы. К людям, особенно к мужчинам, относятся дружелюбно, помогают по хозяйству, лечат и врачуют раны. Но если разгневать вил, они могут жестоко наказать и даже убить одним взглядом».

«Вилы» — это бомба! Так решили искушенные музыкальные критики и зрители, неравнодушные к народной песне. «Вилы» стопроцентно аутентичны. Инна Желанная и ее партнерши исполняют в спектакле фольклорные композиции и делают это исключительно под барабанный ритм, как и принято в фольклорной деревне. Но Гребстель извлекает весь ритмический коктейль из суперсовременного инструмента, каким является Roland SPD-SX. Это фантастический инструмент, используя который можно фантазировать самые удивительные звуки.

— Мне нравятся любые эксперименты, — говорит Инна. — Мне нравятся новые вещи, которые рождаются из смешения жанров. Вся сермяга, на мой взгляд, в соединении жанров, в соединении, казалось бы, несоединяемого, только так может зародиться что-то новое, оригинальное и интересное.

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