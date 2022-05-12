* талибов — запрещённая в России организация

Файзабад, Афганистан, , 09:58 — REGNUM В афганской провинции Бадахшан в последнее время участились междоусобные столкновения между кандагарскими и бадахшанскими талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает газета «8 Собх».

Убийство Pixabay.com

Источник сообщил изданию, что 11 мая шесть боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты в ходе столкновения из-за сбора закята между кандагарскими и бадахшанскими талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в местности Шива уезда Арганджхва.

Местные представители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не дали комментариев СМИ.

Стоит упомянуть, что некоторое время назад в местности Шива произошло столкновение между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из-за золотого рудника.