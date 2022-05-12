Гаврилов-Ям, Ярославская область, 12 мая, 2022, 10:10 — ИА Регнум. В Гаврилов-Яме Ярославской области пошивное предприятие увеличило выпуск одежды после ухода западных брендов. Об этом рассказали в правительстве региона.

yarregion.ru Швейное предприятие в Гаврилом-Яме

Производство расположено в технопарке «Локаловъ». До санкций в месяц на производстве выпускали до 2 тысяч единиц готовой продукции — женской, мужской и детской одежды. Сейчас месячный выпуск увеличили до 2 тысяч 800 изделий.

«Мы видим рост спроса на нашу продукцию, поэтому увеличиваем её выпуск. Закрытие ряда крупных магазинов одежды западных брендов придало новый импульс развитию нашего производства», — рассказала индивидуальный предприниматель Наталья Матросова.

Сейчас продукция гаврилов-ямского предприятия востребована по всей стране, одним из заказчиков является АО «Военторг». Всего в штате работает 43 человека из которых 25 — швеи. В работе используют как отечественные, так и турецкие ткани. Проблем с поставками нет.