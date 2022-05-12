Петропавловск-Камчатский, 12 мая, 2022, 17:54 — ИА Регнум. На Камчатке в рамках программы модернизации первичного звена национального проекта «Здравоохранение» в посёлке Сокоч капитально отремонтируют Начикинскую амбулаторию. Как рассказал заместитель главного врача Елизовской районной больницы Юрий Филимонов, там предстоит выполнить большой объём работы, а в итоге жители и медработники получат современное, комфортное здание.

Tambov.gov.ru Поликлиника оформлена в стиле нацпроекта

Читайте также: Нацпроект позволит жителям Камчатки получать качественную медпомощь

В амбулатории капитально отремонтируют все помещения, утеплят фасад и заменят инженерные системы.

«В Начикинской амбулатории будет проведён очень обширный объем работ. Очень важно, чтобы там было комфортно находиться пациентам и сотрудникам. Отмечу, что программа модернизации действительно рабочая и очень сильно помогает нам менять облик медучреждений», — цитирует Филимонова пресс-служба правительства Камчатки.

В амбулатории также есть койки сестринского ухода и пациенты там пребывают круглосуточно. Эти помещения также будут капитально отремонтированы.

«Очень радостно, что программа модернизации первичного звена дошла до Начикинского сельского поселения. Хотя удаленность от краевого центра не очень большая, всего 94 км, детям, пенсионерам, болеющим людям тяжело преодолеть такой путь. Безусловно жителям посёлка будет приятно приходить в отремонтированное и благоустроенное здание. Хорошо, что нацпроект идёт по плану и реализуется в регионе», — прокомментировала член Общественной палаты Камчатки Наталья Зиганшина.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке в 2022 году по нацпроекту «Здравоохранение» начнётся строительство Карагинской районной больницы. Для жителей посёлка Оссора это долгожданное событие, которое позволит получать своевременную и качественную медицинскую помощь.