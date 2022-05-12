Севастополь, , 09:57 — REGNUM Троих военнослужащих — участников специальной военной операции проводили в последний путь в Севастополе 11 мая. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Свеча Pixabay.com

«Мы простились с тремя нашими воинами: Дмитрием Тырновым, Максимом Аляевым и Максимом Куликом», — написал губернатор.

Капитан-лейтенант Дмитрий Тырнов — уроженец Липецка, был разведчиком. Участвовал в боевых действиях на территории Сирийской арабской республики. Рядовой Максим Аляев — также был разведчиком. Оба погибли при обеспечении выполнения боевых задач во время специальной военной операции.

Уроженец Севастополя Максим Кулик был старшим мичманом, старшим техником радиотехнической роты 77 района наблюдения Крымской военно-морской базы Черноморского флота. Максим Кулик при выполнении задач радиотехнического обеспечения при проведении специальной военной операции.

«Я выражаю самые искренние соболезнования родным и близким. Скорблю. Севастополь гордится своими защитниками!» — написал Развожаев.

Как сообщалоИА REGNUM, с 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по защите Донбасса и денацификации Украины.