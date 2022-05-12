Севастополь, 12 мая, 2022, 09:57 — ИА Регнум. Троих военнослужащих — участников специальной военной операции проводили в последний путь в Севастополе 11 мая. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

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«Мы простились с тремя нашими воинами: Дмитрием Тырновым, Максимом Аляевым и Максимом Куликом», — написал губернатор.

Капитан-лейтенант Дмитрий Тырнов — уроженец Липецка, был разведчиком. Участвовал в боевых действиях на территории Сирийской Арабской Республики. Рядовой Максим Аляев — также был разведчиком. Оба погибли при обеспечении выполнения боевых задач во время специальной военной операции.

Уроженец Севастополя Максим Кулик был старшим мичманом, старшим техником радиотехнической роты 77-го района наблюдения Крымской военно-морской базы Черноморского флота. Максим Кулик погиб при выполнении задач радиотехнического обеспечения при проведении специальной военной операции.

«Я выражаю самые искренние соболезнования родным и близким. Скорблю. Севастополь гордится своими защитниками!» — написал Развожаев.

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по защите Донбасса и денацификации Украины.