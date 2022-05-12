Карталы, Челябинская область, , 09:56 — REGNUM В Карталах Челябинской области женщина и подросток отданы под суд за незаконную рубку голубой ели. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Суд

По данным следствия, гражданка решила приобрести для своей дочери ель к Новому году. И предложила её 16-летнему другу срубить ель возле здания администрации Еленинского сельского поселения. Там подросток срубил дерево и перенёс в жилище гражданки.

Женщине также вменяют вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. Материалы уголовных дел уже направлены в суд.