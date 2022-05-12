Москва, , 09:54 — REGNUM Под предлогом снижения наказания для осужденного на восемь лет тюрьмы за взятки экс-замглавы Департамента имущественных отношений Минобороны РФ Александра Горшколепова мошенники выманили у его матери $900 тысяч. Об этом 12 мая сообщил источник в правоохранительных органах.

Мошенничество Цитата из к/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР

«По заявлению Горшколеповой Ю. П. было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершенного организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ)», — приводит его слова ТАСС.

Также источник сообщил, что во время предварительного следствия был установлен один из мошенников — генеральный директор ООО «Планета права регион» Солнышкин Александр, который был отпущен под подписку о невыезде и скрылся от следователей за границу, после чего его объявили международный и межгосударственный розыск.

Кроме того, он рассказал, что Солнышкин вместе с сообщниками пообещали матери Горшколепова за $900 тыс. «оказать квалифицированную юридическую помощь сыну, а в дальнейшем (обеспечить) вынесение ему более мягкого приговора по результатам рассмотрения уголовного дела».

Кроме того, источник уточнил, что мошенники, используя знакомством с водителем потерпевшей, смогли выманить у потерпевшей $900 тысяч за якобы оказание юридической помощи, а затем — скрылись.

«Злоумышленники намеревались похитить еще $5 млн, но похитить денежные средства им не удалось по не зависящим от них обстоятельствам», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Туве задержаны подозреваемые в хищении муниципальных земельных участков на сумму 16 млн рублей.