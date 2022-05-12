Белинский район, Пензенская область, , 10:02 — REGNUM Житель Белинского района Пензенкой области оформил кредит на крупную сумму и перевел средства на незнакомый счет. По факту мошенничества возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба управления МВД России по региону.

Киберпреступник

На телефон 27-летнего пострадавшего позвонил незнакомец, который представился банковским сотрудником. Он уведомил пензенца, что кто-то пытается оформить кредит на его имя. Встречный займ позволит предотвратить незаконные операции, уверял собеседник.

По указаниям злоумышленника мужчина оформил кредит на сумму 1 783 500 рублей. Через мобильное приложение он перечислил все деньги на предоставленные аферистом четыре расчетных счета.

Позже мужчина осознал обман и обратился в полицию.

Как сообщало ИА REGNUM, жительница Пензенской области якобы для сохранности перечислила на счета мошенников кредитные средства.

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