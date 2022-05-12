Ярославль, 12 мая, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Центральное управление Ростехнадзора выявило поддельный документ об аттестации генерального директора известного в Ярославской области дорожного подрядчика — ООО «Яравтодор». Об этом сообщает портал ведомства.

Эмблема Ростехнадзора

Ранее Ростехнадзор выдал предписание ярославской компании. В ответ та прислала письмо о выполнении требований государственного органа. К письму была приложена и копия выписки из протокола на гендиректора, оформленного Территориальной аттестационной комиссией Ростехнадзора.

«Представленный документ об аттестации руководителя ООО «Яравтодор» проверен на подлинность с помощью Сервиса проверки подлинности протоколов Единого портала тестирования. Согласно информационной системе данный протокол в базе отсутствует», — сообщили в Ростехнадзоре.

Сейчас Центральное управление Ростехнадзора готовит материалы в УМВД России по Ярославской области для проведения проверки. Если факт подделки будет установлен, может быть возбуждено уголовное дело.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе этого года «Яравтодор» был включён в реестр недобросовестных поставщиков за сорванный ремонт проездов к школам и детским садам Рыбинска.