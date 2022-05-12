Калуга, 12 мая, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при правительстве области состоялось в Калуге 11 мая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Admoblkaluga.ru Борьба с палом травы на землях сельскохозяйственного назначения

Ключевой темой совещания стала готовность сил и средств территориальной подсистемы РСЧС к прохождению пожароопасного периода на территории региона. Главам администраций муниципалитетов было рекомендовано представить в Главное управление МЧС скорректированные перечни населённых пунктов, подверженных угрозе ландшафтных пожаров, особое внимание уделить подготовке мест установки пожарных автомобилей для забора воды из открытых водоемов и подъездных путей к ним, патрулированию территорий, оперативному реагированию и передаче информации на возгорания сухой растительности. На особом контроле — исправность спецтехники. Комиссия поручила органам местного самоуправления совместно с ГУ МЧС России по Калужской области до 30 мая создать необходимый резерв материально-технических средств для обеспечения деятельности по тушению и профилактике пожаров. Рекомендовано в течение всего пожароопасного периода — проводить или обновлять опашки, минерализованные полосы вокруг населенных пунктов. В числе других мер — активизация противопожарной пропаганды, своевременная уборка сухой травы и мусора в пределах населенных пунктов и в границах районов.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в ряде субъектов страны — в Красноярском крае, Кемеровской и Омской областях — наблюдается сложная пожароопасная обстановка. Пострадавшим населённым пунктам причинен значительный материальный ущерб, есть жертвы среди граждан. Дополнительные меры по борьбе с пожарами обсуждались и на Всероссийском совещании, которое провёл президент России Владимир Путин. Глава государства поручил руководству федеральных ведомств и регионов страны разработать системные меры по кардинальному изменению ситуации с пожарами