Москва, , 09:52 — REGNUM Российские следователи дадут правовую оценку действиям лиц, которые осуществляли на территории Украины эксперименты над гражданами этой страны в биологических лабораториях. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

Лаборатория Vector.nsc.ru

«Следственным комитетом будет запрошена информация в Министерстве обороны РФ о бесчеловечных экспериментах, проведённых в биолабораториях на территории Украины», — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Также отмечается, что следователи СК России в рамках уголовных дел о преступлениях, совершенных киевским режимом в отношении мирных граждан, а также незаконных биологических исследованиях изучат полученную информацию и дадут уголовно-правовую оценку действиям всех причастных к этому лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов заявил о полученных новых сведениях об испытаниях потенциально опасных биопрепаратов, которые проводились американцами на Украине.

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Он уточнил, что речь идёт об экспериментах Пентагона над гражданами Украины в психиатрической больнице № 1 села Стрелечье в Харьковской области. По словам Кириллова, в январе 2022 года иностранные граждане, проводившие эксперименты, были экстренно эвакуированы, а используемое ими оборудование и препараты вывезены в западные области Украины.