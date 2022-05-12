Париж, , 09:51 — REGNUM Премьер-министр Франции Жан Кастекс должен оставаться на своем посту как минимум до понедельника, 16 мая, передает BFM TV.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс Florian DAVID

Согласно данным издания, Жан Кастекс поедет в Ватикан 15 мая, что может стать его последней поездкой в ​​качестве премьер-министра. Поэтому отставка Жан Кастекса должна состояться в ближайшие дни, возможно, уже в понедельник, 16 мая.

Ранее президент Эммануэль Макрон заявил, что ему уже известна личность следующего главы правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан вызван на допрос к следственному судье в столицу Мали Бамако.

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