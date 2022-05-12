Сеул, , 09:51 — REGNUM В марте 2022 года профицит текущего платёжного баланса Южной Кореи составил $6,73 млрд, что на $770 млн меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Доллары Дарья Антонова © ИА REGNUM

По их словам, профицит сохраняется на протяжении 23 месяцев подряд.

Эксперты отмечают, что сокращение показателя связано с тем, что темпы роста импорта опережают темпы роста экспорта из-за роста цен на энергоносители и сырье.

Экспорт товаров из страны вырос на 25,1%, до $59,2 млрд, а импорт — на 25,9%, до $49,6 млрд.

Профицит в сфере услуг составил $360 млн, а дефицит в сфере туризма — $470 млн.

Платежный баланс — это таблица соответствия внешних доходов и расходов, в которой зафиксированы все валютные поступления, полученные данной страной от других государств, а также все средства, выплаченные страной другим странам в течение определенного периода.