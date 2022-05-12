Сеул, 12 мая, 2022, 09:51 — ИА Регнум. В марте 2022 года профицит текущего платёжного баланса Южной Кореи составил $6,73 млрд, что на $770 млн меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

По их словам, профицит сохраняется на протяжении 23 месяцев подряд.

Эксперты отмечают, что сокращение показателя связано с тем, что темпы роста импорта опережают темпы роста экспорта из-за роста цен на энергоносители и сырье.

Экспорт товаров из страны вырос на 25,1%, до $59,2 млрд, а импорт — на 25,9%, до $49,6 млрд.

Профицит в сфере услуг составил $360 млн, а дефицит в сфере туризма — $470 млн.

Платежный баланс — это таблица соответствия внешних доходов и расходов, в которой зафиксированы все валютные поступления, полученные данной страной от других государств, а также все средства, выплаченные страной другим странам в течение определенного периода.