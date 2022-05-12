Баку, , 09:49 — REGNUM Приграничные позиции Вооружённых сил (ВС) Азербайджана обстреляли с армянской стороны. Об этом 12 мая сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана.

Флаги Азербайджана и Армении Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным ведомства, обстрелы происходили с перерывами вечером 11 мая. Стрельба якобы велась из оружия разного калибра с территории Варденисского района Армении. Под обстрел попали позиции возле населенных пунктов Юхары Айрым и Зейлик Кельбаджарского района Азербайджана.

«Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что после окончания войны в Нагорном Карабахе в 2020 году на армяно-азербайджанской границе периодически происходят перестрелки. Стороны обвиняют друг друга в провокациях.