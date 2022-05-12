Хельсинки, 12 мая, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Энергетический концерн Fortum из Финляндии принял решение покинуть российский рынок. Об этом говорится в заявлении президента компании Маркуса Раурамо.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Финляндия

Глава Fortum сообщил о принятом решении о контролируемом уходе с российского рынка.

«В качестве предпочтительного пути это решение включает потенциальную продажу российских предприятий Fortum. Ожидается, что процесс продажи российской дочерней компании Uniper — Unipro — также будет возобновлён как можно скорее. В связи с этим мы решили прекратить использование бренда Fortum в России», — сказал Руарамо.

По его словам, скорость завершения процессов зависит от одобрения регулирующих органов, поэтому уход с рынка может занять некоторое время.

Ранее финская госкомпания приняла решение отказаться от инвестиционных проектов в России.