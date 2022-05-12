Омск, 12 мая, 2022, 09:46 — ИА Регнум. На территории Омской области 12 мая прогнозируется третий и четвёртый класс пожарной опасности по условиям погоды — ситуация неблагоприятная. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном управлении лесного хозяйства региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лесной пожар

В Большеуковском районе продолжают тушить лесной пожар в зоне авиационной охраны лесов. На месте работают специалисты ФБУ «Авиалесоохрана».

Вечером 11 мая на место возгорания направили тяжёлую технику — снегоболотоход. Принято решение о наращивании группировки. На снегоболотоходе в лес дополнительно направлены 12 человек. Теперь пожар будут тушить 32 человека.

11 мая в лесах Омской области потушили девять пожаров. Крупный лесной пожар локализован в Крутинском районе.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе установлен особый противопожарный режим. Запрещено использовать открытый огонь.