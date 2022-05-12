Пермь, , 09:46 — REGNUM В Пермском крае на скамье подсудимых окажется проводник пассажирского поезда. Он обвиняется в нарушении правил безопасности, которое повлекло причинение тяжкого вреда здоровью человека. Об этом сообщает Центральное МСУТ СКР.

Поезд Neu-Zwei

По данным следствия, 39-летнйи проводник из Красноярского края 8 января 2021 года незаконно впустил на станции Красноярск — Пассажирский Красноярской железной дороги в вагон почтово-багажного поезда сообщением Владивосток — Москва бывшую супругу. Она недавно освободилась из колонии, где отбывала наказание за нанесение экс-супругу ножевого ранения.

В поезде бывшие супруги пьянствовали. Когда поезд двигался в районе перегона Менделеево — Верещагино Свердловской железной дороги Пермского края, пассажирка беспрепятственно открыла двери рабочего тамбура. Как оказалось, проводник оставил двери открытыми в нарушение правил. Женщина, не удержавшись, выпала из вагона и получила серьёзные травмы.

Расследование уголовного дела завершилось. Материалы направлены в суд.

Руководству железной дороги направлено представление об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных преступлений, и усилении ведомственного контроля за работой подчиненных.