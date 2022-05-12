Москва, 12 мая, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Сегодня, 12 мая, в столичных парках открылись 46 летних павильонов «Здоровая Москва», в которых можно бесплатно пройти диспансеризацию, сообщается на портале мэра столицы.

Mos.ru Павильон «Здоровая Москва»

Павильоны «Здоровая Москва» будут работать ежедневно с 08:00 до 20:00 без перерывов и выходных. В павильонах здоровья доступно более 10 исследований. Для прохождения обследования нужно предъявить полис ОМС и документ, удостоверяющий личность.

Отмечается, что важнейшей задачей сотрудников павильонов «Здоровая Москва» в 2022 году является проведение углубленной персонифицированной диспансеризации переболевших COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, проект «Здоровая Москва» появился в 2019 году. За это время проведено более 5 млн медицинских манипуляций. У 12% пациентов были выявлены нарушения состояния здоровья.

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