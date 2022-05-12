Санкт-Петербург, 12 мая 2022, 09:50 — REGNUM В Петербурге в течение текущей недели будут проведены мероприятия по предотвращению занесения в город холеры вместе беженцами, сообщил в эфире телеканала «Санкт-Петербург» председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, передает корреспондент ИА REGNUM.
По словам чиновника, беженцы, которые прибывают сейчас из регионов, где есть сложности с оказанием медицинской помощи, с обеспечением санитарного благополучия, относятся к категории рисковых, у них могут быть диагностированы кишечные инфекции, в том числе и холера.
«Именно поэтому на текущей неделе будет проводиться ряд мероприятий по подготовке нашего города к вероятному заносу этого опасного заболевания», — пояснил Лисовец.
В свою очередь руководитель управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова отметила, что в городе на Неве также выросла угроза заражения острыми кишечными инфекциями (ОКИ). Если в 2020 году благодаря мерам по нераспространению коронавирусной инфекции, эта угроза была невелика, то сейчас, когда большинство горожан и туристов расслабились, перестали соблюдать меры предосторожности, в том числе чаще мыть руки, заболеваемость ОКИ в Петербурге превышает показатели по РФ в 2,3 раза.
«Только за истекший период этого года у нас зарегистрировано 17 очагов по заболеваемости рото- и норовирусными инфекциями с общим количеством пострадавших — 181 человек. Это всё организованные коллективы. Это серьезная проблема», — уточнила спикер.
Напомним, холера — опасная инфекционная болезнь с выраженным поражением желудочно-кишечного тракта. При отсутствии лечения заболевание может за несколько часов привести к смерти. Отметим, что в Санкт-Петербурге с 1992 года случаев заболевания холерой не зарегистрировано.
К заражению холерой восприимчивы все люди, независимо от возраста и пола. Заболеть можно при несоблюдении правил личной гигиены, использовании для питья и других нужд необеззараженной воды открытого водоема, при купании в открытом водоеме и заглатывании воды, при употреблении в пищу овощей и фруктов, привезенных из неблагополучных по холере районов и многом другом.
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