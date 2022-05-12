Санкт-Петербург, , 09:50 — REGNUM В Петербурге в течение текущей недели будут проведены мероприятия по предотвращению занесения в город холеры вместе беженцами, сообщил в эфире телеканала «Санкт-Петербург» председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, передает корреспондент ИА REGNUM.

Образ смерти, выкашивающей смертельно больных холерой. Обложка журнала начала XX века

По словам чиновника, беженцы, которые прибывают сейчас из регионов, где есть сложности с оказанием медицинской помощи, с обеспечением санитарного благополучия, относятся к категории рисковых, у них могут быть диагностированы кишечные инфекции, в том числе и холера.

«Именно поэтому на текущей неделе будет проводиться ряд мероприятий по подготовке нашего города к вероятному заносу этого опасного заболевания», — пояснил Лисовец.

В свою очередь руководитель управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова отметила, что в городе на Неве также выросла угроза заражения острыми кишечными инфекциями (ОКИ). Если в 2020 году благодаря мерам по нераспространению коронавирусной инфекции, эта угроза была невелика, то сейчас, когда большинство горожан и туристов расслабились, перестали соблюдать меры предосторожности, в том числе чаще мыть руки, заболеваемость ОКИ в Петербурге превышает показатели по РФ в 2,3 раза.

«Только за истекший период этого года у нас зарегистрировано 17 очагов по заболеваемости рото- и норовирусными инфекциями с общим количеством пострадавших — 181 человек. Это всё организованные коллективы. Это серьезная проблема», — уточнила спикер.

Напомним, холера — опасная инфекционная болезнь с выраженным поражением желудочно-кишечного тракта. При отсутствии лечения заболевание может за несколько часов привести к смерти. Отметим, что в Санкт-Петербурге с 1992 года случаев заболевания холерой не зарегистрировано.

К заражению холерой восприимчивы все люди, независимо от возраста и пола. Заболеть можно при несоблюдении правил личной гигиены, использовании для питья и других нужд необеззараженной воды открытого водоема, при купании в открытом водоеме и заглатывании воды, при употреблении в пищу овощей и фруктов, привезенных из неблагополучных по холере районов и многом другом.

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