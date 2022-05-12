Белгородский район, Белгородская область, , 09:49 — REGNUM В результате обстрела села Солохи пострадали 17 домовладений и шесть автомобилей, сообщил 12 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Обстрел села Солохи Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Глава региона в телеграм-канале поделился фотографиями с места происшествия. Подомовой обход продолжается, уже известно, что выбиты окна в школе, почтовом отделении и магазине.

«В кратчайшие сроки всё восстановим. Средства есть, подрядчик найден. К работам приступим завтра», — уточнил Вячеслав Гладков.

Ранее губернатор заявил, что всем пострадавшим жителям села и семье погибшего будет оказана материальную помощь. Нарушенное газоснабжение в селе уже восстановили.