Москва, 12 мая, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Законопроект о целевом наборе в вузы внесла в Госдуму депутат от «Единой России» Ирина Яровая, передает корреспондент ИА REGNUM 12 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Законопроектом предлагается использовать уже созданный суперсервис «Поступление в вуз онлайн», что позволит подавать через портал госуслуг онлайн-заявки на конкурсное целевое обучение по программам высшего профессионального образования.

Выпускники смогут выбрать образовательное учреждение, узнать условия конкурса, ознакомиться с договором и отправить отклик на место. Также в открытом доступе будет размещаться информация о работодателе, с которым после обучения выпускник заключит трудовой договор.

Планируется, что открытым и публичным станет конкурс на каждую учебную и одновременно рабочую вакансию и впервые эта вакансия на конкурсной основе становится доступной для любого выпускника из любого региона, что открывает новые возможности для самореализации молодых людей и выбора места для жизни и работы, отмечает автор.

По итогам конкурса на целевое место соискатели смогут заключить в электронной форме договор с заказчиком целевого обучения и вузом.

Законопроектом уточняются уже существующие положения об ответственности за неисполнение каждым участником договора о целевом обучении. В частности, при неисполнении заказчиком целевого обучения обязательства по трудоустройству гражданина, принятого на целевое обучение, а гражданином обязательства по осуществлению трудовой деятельности в течение трех лет, будет выплачиваться штраф в размере понесенных бюджетных расходов. Штраф зачисляется в бюджет, из которого было оплачено обучение.

Законопроект исключает возможность поступления на целевое место с последующим отказом от исполнения договора со стороны студента по неуважительным причинам. Также законопроектом создается прозрачная система привлечения частных инвестиций в целевое образование.

Целевое обучение будет оплачиваться будущим работодателем. Частный заказчик целевого обучения также будет наделен дополнительными полномочиями: он сможет самостоятельно определять продолжительность будущей трудовой деятельности выпускника.

Наряду с бюджетным целевым набором законопроектом также предлагается ввести открытый и доступный всем целевой набор в высшие учебные заведения за счет частных инвестиций.

Порядок поступления в специализированные вузы, учредителями которых являются федеральные органы исполнительной власти и федеральные государственные органы, в которых законодательством предусмотрены военная или приравненная к ней служба, сохраняется прежним.

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