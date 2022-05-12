Гагра, Абхазия, , 09:40 — REGNUM В Абхазии к летнему туристическому сезону нужно принять меры, чтобы упросить въезд со стороны России. Об этом на совещании заявил президент республики Аслан Бжания.

Набережная Сухума. Абхазия Александр Полегенько © ИА REGNUM

Глава государства отметил, что в этом году ожидается небывалый ранее наплыв туристов.

«Он значительно превысит предыдущий рекордный по своим показателям 2021 год. В этой связи необходимо максимально упростить пересечение границы», — сказал Бжания.

Президент распорядился создать рабочую группу, которая будет выносить предложения по этому вопросу. Руководить группой Бжания назначил вице-президента Бадру Гунбу.

Стоит отметить, что Абхазию в 2021 году посетили 1,5 млн туристов. Это стало рекордом за последние 30 лет. В прошлом году Бжания упростил процедуру досмотра туристов, которые прибывают в автобусах. Их проверяли без очереди и не требовали выходить из транспорта.