Гагра, Абхазия, 12 мая, 2022, 09:40 — ИА Регнум. В Абхазии к летнему туристическому сезону нужно принять меры, чтобы упростить въезд со стороны России. Об этом на совещании заявил президент республики Аслан Бжания.

Александр Полегенько ИА REGNUM Набережная Сухума. Абхазия

Глава государства отметил, что в этом году ожидается небывалый ранее наплыв туристов.

«Он значительно превысит предыдущий рекордный по своим показателям 2021 год. В этой связи необходимо максимально упростить пересечение границы», — сказал Бжания.

Президент распорядился создать рабочую группу, которая будет вносить предложения по этому вопросу. Руководить группой Бжания назначил вице-президента Бадру Гунбу.

Стоит отметить, что Абхазию в 2021 году посетили 1,5 млн туристов. Это стало рекордом за последние 30 лет. В прошлом году Бжания упростил процедуру досмотра туристов, которые прибывают в автобусах. Их проверяли без очереди и не требовали выходить из транспорта.