Президент Абхазии поручил «максимально упросить» въезд для туристов из РФ
Гагра, Абхазия, 12 мая, 2022, 09:40 — ИА Регнум. В Абхазии к летнему туристическому сезону нужно принять меры, чтобы упростить въезд со стороны России. Об этом на совещании заявил президент республики Аслан Бжания.
Глава государства отметил, что в этом году ожидается небывалый ранее наплыв туристов.
«Он значительно превысит предыдущий рекордный по своим показателям 2021 год. В этой связи необходимо максимально упростить пересечение границы», — сказал Бжания.
Президент распорядился создать рабочую группу, которая будет вносить предложения по этому вопросу. Руководить группой Бжания назначил вице-президента Бадру Гунбу.
Стоит отметить, что Абхазию в 2021 году посетили 1,5 млн туристов. Это стало рекордом за последние 30 лет. В прошлом году Бжания упростил процедуру досмотра туристов, которые прибывают в автобусах. Их проверяли без очереди и не требовали выходить из транспорта.