Кадыров заявил об отправке в Донбасс очередной группы добровольцев
Грозный, 12 мая, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Из Грозного в Донбасс для участия в спецоперации вылетела ещё одна группа добровольцев, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Рамзан Кадыров
«Из международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в Донбасс вылетела очередная группа добровольцев», — написал он в телеграм-канале.
По его словам, для участия в спецоперации прибывают добровольцы «из различных уголков» России.