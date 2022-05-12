Грозный, 12 мая, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Из Грозного в Донбасс для участия в спецоперации вылетела ещё одна группа добровольцев, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«Из международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в Донбасс вылетела очередная группа добровольцев», — написал он в телеграм-канале.

По его словам, для участия в спецоперации прибывают добровольцы «из различных уголков» России.