Москва, 12 мая, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил главу Луганской Народной Республики Леонида Пасечника с Днём ЛНР. Текст телеграммы опубликован 12 мая на сайте российского президента.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Путин отметил, что жители республики встречают праздник в непростых условиях, защищая свою землю с оружием в руках.

«Уверен, что совместными усилиями мы отстоим независимость, суверенитет и территориальную целостность республики, а подписанный 21 февраля Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи будет служить надёжной основой для упрочения братских, союзнических связей между нашими странами», — заявил Путин.

Он выразил уверенность, что вместе страны смогут отстоять независимость, суверенитет и территориальную целостность ЛНР.