Кызыл, , 09:37 — REGNUM В Туве у подножия горы Хавырга, где сливаются Большой и Малый Енисеи, возводят 15-метровую статую Будды. Инициатором проекта выступил министр обороны России Сергей Шойгу, основавший фонд в честь своего отца, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Статуя Будды у истока Енисея Правительство Тувы

«Проект посвящен 100-летию тувинской государственности и созданию Тувинской Народной Республики, ровесником которой был Кужугет Шойгу. Работы уже начались», — отметили в правительстве.

В республику прибыли представители Ассоциации предприятий каменной отрасли России «Центр камня» и Национального центра управления обороной Российской Федерации. К настоящему времени постамент почти готов. Саму статую привезли из Москвы.