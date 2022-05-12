Черкесск, 12 мая, 2022, 09:36 — ИА Регнум. Коллекция оружия крупного бизнесмена из Карачаево-Черкесии Хаджи-Мурата Дерева, который в настоящее время скрывается от следствия, выставлена на торги. Покупателям предлагаются редкие и дорогостоящие экземпляры оружия, которое в настоящее время хранится в центре хозяйственного и сервисного обеспечения МВД по Карачаево-Черкесии, пишет NewsTracker.

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По данным издания, это уже второй аукцион по продаже коллекционного оружия беглого олигарха, который приходится братом экс-сенатору от Карачаево-Черкесии Вячеславу Дереву, по некоторым данным, также выехавшим из России и находящимся в настоящее время в Великобритании.

Во время первого аукциона было продано всего четыре единицы оружия из 29 на общую сумму 228 тысяч рублей. Среди них охотничьи ружья «Тигр», Benelli и Browning. В трех случаях лоты были проданы единственному участнику — компании «Торговый дом «Родной край», сообщает издание. Общая сумма 29 единиц охотничьего оружия, которые предлагались к продаже на первом аукционе, составляла более 6,2 млн рублей. Самым дорогим лотом являлось длинноствольное охотничье ружье Luger, за которое просили 850 тыс. рублей.

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Напомним, Мурат Дерев — владелец первого в России частного автозавода«ДерВейс» объявлен в розыск в 2020 году. Бизнесмен задолжал Московскому индустриальному банку около 227 млн рублей, взяв их на развитие производства. Ранее, в 2018 году против него было возбуждено уголовное дело о мошенничестве на сумму свыше 319 млн рублей. По данным налоговой инспекции, он уклонился от уплаты налогов.