Санкт-Петербург, , 09:41 — REGNUM Уровень коллективного иммунитета жителей Санкт-Петербурга к коронавирусной инфекции сократился до 60%. Об этом заявил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Вакцинация от коронавируса Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Число жителей города с эффективным иммунитетом снижается. Мы всё еще остаёмся лидерами по коллективному иммунитету среди других регионов Российской Федерации, но, к сожалению, этот уровень составляет в настоящее время всего лишь 60%», — заявил глава комздрава.

Лисовец отметил, что петербуржцам следует проводить ревакцинацию от коронавируса не через год, как это установили на федеральном уровне, а раньше, спустя шесть месяцев после первичной вакцинации или перенесённой болезни.

Напомним, что в феврале Дмитрий Лисовец заявил, что в Петербурге достигнут 100%-ный уровень коллективного иммунитета. Основанием для такого утверждения стало число переболевших ковидом и вакцинированных.

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