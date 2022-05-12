Ижевск, , 09:35 — REGNUM С 1 августа 2020 года по настоящее время в Удмуртию из-за рубежа прибыл 50 651 человек. Из этого числа 1053 человек или 2,1% всех въезжающих не внесли данные о сданном тесте на коронавирус в Единый портал Госуслуг, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

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При этом по результатам тестов заражение было подтверждено у 550 въехавших в республику граждан.

В отношении нарушителей, которые пересекли границу региона, не сдав тест на коронавирус, составлено 917 протоколов об административном правонарушении. До 11 мая, суды республики рассмотрели 457 протоколов, сумма наложенных штрафов достигла 4,237 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии с момента начала вакцинации до 12 мая прививку от коронавируса сделали 697 452 человека. Второй компонент препарата получили 566 979 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью. Ревакцинацию прошли 150 417 жителей республики.