Москва, 12 мая, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Ограничения на работу ряда аэропортов на юге и в центре России продлены до 19 мая до 03:45 по мск. Об этом 12 мая сообщили в Росавиации.

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Работа 11 аэропортов ограничена в связи с проведением специальной военной операции России на Украине. Останутся закрыты воздушные гавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Курска, Краснодара, Ростова-на-Дону, Липецка, Симферополя и Элисты.

Остальные аэропорты в России работают штатно. Авиапассажирам рекомендуется пользоваться аэропортами Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

ИА REGNUM ранее сообщало, режим временного ограничения полетов в аэропортах юга и центральной части России действует с 24 февраля.

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