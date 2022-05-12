Белгород, 12 мая, 2022, 09:37 — ИА Регнум. После обстрела со стороны Украины один житель села Солохи находится в реанимации, шесть — в отделениях в состоянии средней степени тяжести, сообщил 12 мая глава минздрава Белгородской области Андрей Иконников.

Mil.ru В больнице

Министр начал день с обхода пациентов, пострадавших при обстреле села.

«Для пациента в отделении реанимации прогноз положительный. Все стабильны, жизни ничего не угрожает. Помощь оказывается в полном объёме», — написал министр в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, обстрел произошёл 11 мая, один человек погиб.