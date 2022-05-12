Хабаровск, 12 мая 2022, 09:35 — REGNUM В посёлке Тейсин Хабаровского края взрыв 12 мая в воинской части произошёл при разгрузке боеприпасов, сообщил телеграм-канал 112.
Читайте также: В результате взрывов в Кунаре пострадал сотрудник ООН
Известно, что произошёл взрыв пороха с последующим горением.
Один из военнослужащих погиб на месте ЧП. Ещё восемь человек пострадали и обратились за медицинской помощью.
Как сообщало ИА REGNUM, в уезде Маноги провинции Кунар в Афганистане подорван автомобиль, принадлежащий представительству ООН.