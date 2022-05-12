Хабаровск, , 09:35 — REGNUM В посёлке Тейсин Хабаровского края взрыв 12 мая в воинской части произошёл при разгрузке боеприпасов, сообщил телеграм-канал 112.

Взрыв ГУ МЧС РФ по Чеченской республике

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Известно, что произошёл взрыв пороха с последующим горением.

Один из военнослужащих погиб на месте ЧП. Ещё восемь человек пострадали и обратились за медицинской помощью.

Как сообщало ИА REGNUM, в уезде Маноги провинции Кунар в Афганистане подорван автомобиль, принадлежащий представительству ООН.